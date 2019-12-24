طريقة عمل مكرونة بالموتزاريلا

قدمي لأطفالك المكرونة اللذيذة بطريقة مبتكرة، وجهزي وجبة دسمة للشتاء مكونة من المكرونة والموتزاريلا، يستعرض طريقتها التقرير التالي. المقادير مكرونة. طماطم مقطعة مكعبات. بصل مفروم. ثوم مفروم. زيت. زيتون أسود مقطع حلقات. جبنة موتزاريلا. زعتر جاف. Advertisements ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير تسلق المكرونة في ماء مغلي مضاف له الملح والزيت، على النار. يشوح البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار. تضاف الطماطم والزيتون ويقلب الخليط. تضاف المكرونة المسلوقة، وتقلب. تصب المكرونة الساخنة فى طبق التقديم. ترش على الوجه الجبنة الموتزاريلا وتقدم.

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