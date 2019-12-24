طريقة عمل السجق على الطريقة التركية

تختلف طريقة إعداد السجق المتداول في الوطن العربي، عن السجق المصنوع على الطريقة التركية، ويعرف باسم sucuk، والذي يتميز بمذاق المختلف.

وفيما يلي، خطوات إعداد طبق السجق التركي على طريقة الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة"، على يوتيوب.

مقادير السجق التركي

بهارات سجق

لحم مفروم

ملح

فلفل أسود

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كمون

بابريكا

ثوم بودر

طريقه التحضير السجق التركي

- خلط اللحم المفروم مع ملح وفلفل أسود وكمون وبابريكا والثوم البودر.

- وضع اللحم داخل "بلاستك راب"، مع الاستمرار في اللف، حتى تأخد شكل إسطواني في حجم البيبروني، ثم تُغلق جيدا، مع وضعها في الفريزر ثم تقطع الي حلقات عند استخدامه.

- يمكن استعماله مباشرة دون طهي، من خلال وضعه في "سندوتشات"، كما يمكن استعماله في حشو "البيتزا"، بالإضافة إلى إمكانية إضافته مع البيض المقلي.