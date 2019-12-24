فوائد جل الصبار للوجه

يعتبر الألوة فيرا أو جل الصبار واحدا من أكثر العلاجات العشبية المستخدمة على نطاق واسع لعلاج الأمراض الجلدية الموضعية، وكذلك في مجال التجميل، كما أن الجل الموجود في النبات معروف بالشفاء من مجموعة متنوعة من الأمراض البسيطة، خاصة البشرة.

ويستعرض التقرير التالي فوائد جل الصبار للبشرة بحسب موقع "هيلث لاين".

الحروق

لعلاج الحروق البسيطة، يوضع جل الصبار على المنطقة المصابة ثلاث مرات يوميًا. قد تحتاج أيضًا إلى حماية المنطقة باستخدام الشاش.

حروق الشمس

على الرغم من أن الألوفيرا تساعد في تهدئة حروق الشمس، إلا أن الأبحاث تُظهر أنها ليست وسيلة فعالة لمنع حروق الشمس، لذا تأكد من ارتداء الحماية من أشعة الشمس كل يوم.

السحجات الصغيرة

إذا أصبت بسحجات في ذقنك أو جبهتك، فيمكنك استخدام جل الصبار في المنطقة لتخفيف الآلام والحروق بسرعة. وكرر العملية ثلاث مرات في اليوم.

التئام الجروح

يساعد تركيب جل الصبار الجزيئي على التئام الجروح بسرعة ويقلل كذلك من ندباتها عن طريق زيادة الكولاجين ومحاربة البكتيريا. ضع ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد.

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جفاف الجلد

يمتص جل الصبار بسهولة، ما يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية. ومع ذلك، يمكن أن تساعد في علاج البشرة الجافة أيضا. فكر في مبادلة مرطبك المنتظم بالألوة فيرا بعد الاستحمام للمساعدة في ترطيب بشرتك.

قروح البرد

تتطور قروح البرد من خارج فمك، الصبار قد يساعد في علاج فيروس الهربس، والذي هو أيضا السبب الكامن وراء القروح الباردة. ضع كمية صغيرة من الجل على قرحة البرد مرتين يوميًا حتى تختفي.

الأكزيما

يمكن للآثار المرطبة للألوة فيرا أن تساعد في تخفيف الجلد الجاف والحكة المرتبط بالإكزيما. جل الصبار قد يساعد أيضا في تخفيف التهاب الجلد الدهني.

الصدفية

كما هو الحال مع الأكزيما، قد يساعد الصبار على تخفيف الالتهاب والحكة من الصدفية. للحصول على أفضل النتائج، ضع جل الصبار مرتين يوميًا على المنطقة المصابة من الجلد.

التهاب حب الشباب

بسبب التأثيرات المضادة للالتهابات التي تسببها الألوة فيرا، قد يساعد الجل في علاج الأشكال الالتهابية لحب الشباب، مثل البثور والعقيدات. ضع الجل بقطعة قطن مباشرة على البثرة ثلاث مرات يوميًا