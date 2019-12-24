حضري لأولادك مشروب الطاقة اللذيذ، والغني بالسكريات والفيتامينات المفيدة، باستخدام حليب جوز الهند، وعسل النحل. مكونات مشروب الطاقة حليب جوز هند عسل نحل شرائح من الموز Advertisements 1/2 كوب عصير برتقال طريقة تحضير مشروب الطاقة في الخلاط الكهربائي، اخلطي حليب جوز الهند، مع الموز والعسل. ضيفي البرتقال، واخلطي المكونات جيدًا، حتى تمتزج، ويصبح القوام كثيفًا.

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