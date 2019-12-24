القاهرة - لايف ستايل
جميعنا نلجأ دائماً إلى الإطلالات المريحة والأمانة والبعض منا لا يفضل ارتداء قطع أزياء أو اكسسوارات مختلفة أو تجربة إطلالات جديدة بعيداً عن الشكل التقليدي، لكن إذا تكلمنا عن الأحذية الشتوية هذا الموسم ووفقاً لما شاهدناها في عروض الأزياء السابقة فإن أحذية الكاحل تبدو متصدرة قائمة الموضة لهذا العام. وللعام الجديد ظهرت أنماط أكثر عصرية وتصميمات مبتكرة وجذابة للأحذية الكاحل، استمري في التمرير لتتعرفي على موضة الأحذية الشتوية الجديدة لعام 2020.
حذاء بتصميم مربع Square-Toe Boots
في العام الجديد سيكون هناك أحذية بتصميم مربع وآخر بتصميم رفيع، لكن يبدو أن أحذية الكاحل ذات الشكل المربع هى التي سنراها كثيراً الفترة القادمة.
أحذية الكاحل مع رباط من الأمام
بعد أن أختفت لفترة، عادت أحذية الكاحل التي تأتي مع أربطة دعم من الأمام مرة أخرى، بتصميمات رائعة ومختلفة.
أحذية الكاحل الملونة
عام 2020 هو عام الألوان والنقشات المختلفة وتعتبر أحذية الكاحل الملونة وسيلة رائعة لإضافة بعض الألوان الزاهية إلى إطلالاتك.
أحذية الكاحل بستايل Biker
أحذية الكاحل التي تتميز بأشكال مكتنزة واكسسوارات نحاسية وتفاصيل جريئة بارزة ستكون منتشرة بشكل كبير في عام 2020 أيضاً.
أحذية الكاحل البيضاء
يبدو أن أحذية الكاحل البيضاء ستكون متواجدة هذا الموسم في قائمة اتجاهات موضة عام 2020، خصوصاً بعد أن شاهدناها بكثرة في المواسم الأخيرة، فهى تعتبر من القطع المفضلة لدى العديد من مدوني الموضة ومصممي الأزياء.
قد يهمك أيضا:
إختاري أجمل الأحذية من الدور العالمية لسهرات شتاء 2020
إليك أفضل أنواع الأحذية الشتوية المناسبة للطقس شديد البرودة
كانت هذه تفاصيل خبر تألقي مع موضة الأحذية الشتوية والجديدة لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.