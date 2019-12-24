تألقي مع موضة الأحذية الشتوية والجديدة لعام 2020

جميعنا نلجأ دائماً إلى الإطلالات المريحة والأمانة والبعض منا لا يفضل ارتداء قطع أزياء أو اكسسوارات مختلفة أو تجربة إطلالات جديدة بعيداً عن الشكل التقليدي، لكن إذا تكلمنا عن الأحذية الشتوية هذا الموسم ووفقاً لما شاهدناها في عروض الأزياء السابقة فإن أحذية الكاحل تبدو متصدرة قائمة الموضة لهذا العام. وللعام الجديد ظهرت أنماط أكثر عصرية وتصميمات مبتكرة وجذابة للأحذية الكاحل، استمري في التمرير لتتعرفي على موضة الأحذية الشتوية الجديدة لعام 2020.

حذاء بتصميم مربع Square-Toe Boots

في العام الجديد سيكون هناك أحذية بتصميم مربع وآخر بتصميم رفيع، لكن يبدو أن أحذية الكاحل ذات الشكل المربع هى التي سنراها كثيراً الفترة القادمة.

أحذية الكاحل مع رباط من الأمام

بعد أن أختفت لفترة، عادت أحذية الكاحل التي تأتي مع أربطة دعم من الأمام مرة أخرى، بتصميمات رائعة ومختلفة.

أحذية الكاحل الملونة

عام 2020 هو عام الألوان والنقشات المختلفة وتعتبر أحذية الكاحل الملونة وسيلة رائعة لإضافة بعض الألوان الزاهية إلى إطلالاتك.

أحذية الكاحل بستايل Biker

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أحذية الكاحل التي تتميز بأشكال مكتنزة واكسسوارات نحاسية وتفاصيل جريئة بارزة ستكون منتشرة بشكل كبير في عام 2020 أيضاً.

أحذية الكاحل البيضاء

يبدو أن أحذية الكاحل البيضاء ستكون متواجدة هذا الموسم في قائمة اتجاهات موضة عام 2020، خصوصاً بعد أن شاهدناها بكثرة في المواسم الأخيرة، فهى تعتبر من القطع المفضلة لدى العديد من مدوني الموضة ومصممي الأزياء.

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