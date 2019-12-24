عبير التسعينات في مجموعة شانيل لربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:43 صباحاً - بأجواء بحرية وعلى الرمال الذهبية، برزت عارضات شانيل Chanel في أسبوع الموضة في باريس بإطلالات مفعمة بالنعومة الراقية لموسم ربيع 2019.

وكما عوّدنا المدير الإبداعي لدار شانيل Chanel، كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld، جاءت المجموعة أنيقة وكلاسيكية بكل ما للكلمة من معنى. فسيطر قماش التويد بكل فخامته من خلال الجواكيت والتنانير والفساتين أيضاً التي أعادتنا إلى تسعينات القرن الماضي. كما ورأينا الحرير بكل انسيابيته على مختلف التصاميم، إضافةَ إلى الدانتيل والشيفون والدينم.

لوحة الألوان التي اعتمدها مبدع الدار تراوحت بين الألوان الباستيلية من أزرق وزهري، والألوان الكلاسيكية التي تشتهر بها العلامة مثل الأسود والأبيض والبيج. ومن الجدير ذكره أن اللون الأصفر ظهر بقوة على منصة عرض شانيل لموسم ربيع 2019، فرأيناه على تصاميم متنوعة.