الامارات | أفراح الجناحي والجزيري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجناحي والجزيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مجلس العريش في حي الفهيدي التاريخي بدبي احتفالاً كبيراً بمناسبة عقد قران عبدالرحيم محمد نور الجناحي، على كريمة حسين عبدالله الجزيري. حضر الحفل رئيس محكمة استئناف دبي المستشار عيسى الشريف، والعميد محمد أحمد البستكي، وعبدالله سرور شهوان الظاهري، والمهندس عبدالله محمد شريف البستكي، ويوسف محمد شريف البستكي، وعبدالرحمن محمد شريف، وحسن علي الريس، وأحمد عناني، ومحمود البلوشي من سلطنة عمان الشقيقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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