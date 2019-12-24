الامارات | أفراح المطيوعي والفلاسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المطيوعي والفلاسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام راشد خليفة سيف فطيس المطيوعي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله أحمد الى كريمة عبدالله علي زايد الفلاسي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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