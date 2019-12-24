الامارات | «قيادة من منظور الفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «قيادة من منظور الفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي للمرأة، للسنة السابعة على التوالي، برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية»، ضمن البرامج التدريبية الرامية إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية للكوادر النسائية الإماراتية.

ويتبع هذا البرنامج، الذي شاركت به 13 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص، نهجاً تدريبياً مبتكراً، في بيئة مختلفة عن اختصاص المنتسبات، ما يتيح لهن اكتشاف أنفسهن وقدراتهن من زاويا مختلفة، ويوفر لهن فرصة فريدة، للكشف عن مواهبهن، والتغلب على التحديات، وبناء الثقة بالنفس، واكتساب مهارات القيادة.