الامارات | أفراح الحساني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذى أقامه درويش سعيد محمد الحساني، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة عبدالله سعيد سيف الحساني، كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات بالخبيصي فى العين، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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