الامارات | أفراح الغيثي والشامسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الغيثي والشامسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله سعيد محمد الغيثي، وعلي عبدالله سعيد الغيثي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليهما إبراهيم إلى كريمة سعيد سالم سيف الشامسي، وخالد إلى كريمة راشد صالح سعيد الغيثي.
حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر في مدينة العين، عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.
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