الامارات | «اهرب يا خلفان» بين أبوظبي والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن «اهرب يا خلفان» بين أبوظبي والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دارت كاميرا المخرج الأردني فراس أبوالهيجاء قبل أيام معلنة البدء بتصوير مشاهد الفيلم الخليجي البدوي «اهرب يا خلفان»، الذي تنتجه شركة العنود برودكشن بمشاركة نخبة من نجوم الدراما والسينما العربية، ومن جنسيات عدة. وينتمي الفيلم إلى النوع الخليجي البدوي المعاصر، وكتب السيناريو الخاص به الكاتب السوري علاء محمد عن فكرة الإعلامي السوري حسام لبش. وتجري عمليات التصوير ما بين مدينة أبوظبي ومدينة العين بحضور مهم لممثلين من السعودية والامارات والبحرين والأردن والجزائر.

ويؤدي الفنان السعودي شعيفان محمد دور البطولة إلى جانب النجمة ريم أرحمة والجزائرية أمينة وسام، فيما تدور التفاصيل بين المدينة والبادية، حين تفرض منطقة الواحات هذا التلاقي الذي يتموج بين المضحك والمبكي. وأكد فراس أبوالهيجاء سعادته لتوليه إخراج هذا العمل، مشيداً بالفكرة والنص، ومؤكداً ثقته بنجاح العمل.

الفنان السعودي شعيفان محمد، تحدث عن دوره قائلاً: «أؤدي دور خلفان وهو بطل القصة، وتتموج حياته بين الحزن والسعادة، بين الجدية والفكاهة، بين البادية والمدينة.. لا أريد حرق التفاصيل، لكني أؤكد أن الشخصية مركبة وقوية والعمل ناجح سلفاً، لأنه يمتلك كل مقومات النجاح من النص الى الإخراج الى التناسق بين نجوم العمل».

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وتقول الفنانة ريم أرحمة: «ألعب شخصية العنود، وهي حبيبة خلفان الأولى، ولا يمكن هنا حرق أي تفصيل من الشخصية أو العمل، لكن يكفي القول إن عنصر الإثارة وصنع الابتسامة متوافر وبكثرة في هذا العمل المميز».

أما الفنانة الجزائرية أمينة وسام فتلعب دور ريتا، وعن ذلك تقول أمينة: «ريتا هي الحبيبة الثانية لخلفان، وهي ابنة مدينة بعكس حبيبته الأولى العنود التي تعيش في البادية، وفي النهاية سنلتقي معاً في موقف طريف ومثير».

يشارك في الفيلم نجوم من جنسيات عدة، وهم إضافة إلى شعيفان محمد وريم أرحمة وأمينة وسام، والسعوديان محمد شامان وعبدالعزيز الشمري، والإماراتيون خليفة الكعبي وعبدالله بوهاجوس وحمد الكبيسي، ومحمد الغباشي، والأردنية شيخة البدر، والوجه الجديد شيماء عبدالله.