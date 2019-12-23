مواقف الفنانات في زفافهن: سقوط "جيبونة" مها أحمد و"خناقة" حنان ترك

ترتدي فستانها الأبيض، وتنتظر عريسها حتى يصطحبها إلى حفل الزفاف، حيث ليلة العمر، التي تميزت بتفاصيلها المفرحة، لكن ثمة مواقف محرجة تحدث، تبدو كأنها تعكر صفو ليلة بات الجميع على إعدادها، لكنها سرعان ما تتحول إلى "فقرة كوميدية"، أو يتمكن الطرفان من تدبير أمورهما، فهذا ما حدث مع بعض الفنانات، اللاتي روين خلال اللقاءات الإعلامية، عن المواقف التي وقعت معهن خلال ليلة الزفاف:

حنان ترك كنت هطلق بسبب فيفي عبده

خلال حوار إعلامي سابق، كشفت من خلاله الفنانة حنان ترك، عن موقف حدث في حفل زفافها على طليقها الراحل خالد خطاب، حيث تأخرت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عن ميعادها، الأمر الذي أربكها، وأدى إلى مشاجرة مع عريسها، كادت أن تنتهي بالطلاق.

"مدام فيفي أتأخرت عن الميعاد، وكان المفروض بعدها فقرة للأستاذ سمير صبري، وكان فيه فاصل كبير وده أربكني جدًا"، هكذا روت الفنانة حنان ترك، وتابعت: "أنا وخالد بصينا لبعض في الكوشة، وكل واحد فاكر أن التاني عارف باللي حصل، واتخانقنا وقررنا منكملش الجوازة، وسبنا الكوشة وطلعنا".

لكن الأمر انتهى سريعًا وعادت الأمور لمجراها، واستكملت الفنانة حنان ترك زفافها: "بصينا لبعض وإحنا في الأسانسير، وقررنا نرجع عن القرار ده، ونزلنا تاني للحضور، وكملنا الفرح".

داليا مصطفى بنطلون شريف اتقطع في الفرح

في العام 2004، كان زفاف الفنانة داليا مصطفى والفنان شريف سلامة، الذي شهد بعض المواقف الكوميدية، التي روتها "داليا" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة تحكي"، المذاع على قناة "العربية الحدث".

Advertisements

ذكرت "داليا"، أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة يوم زفافها، بسبب تأخرها الشديد عن حضورها زفافها: "وصلت ساعتها 11 إلا تلت.. بسبب الصحفيين اللي كانوا موجودين بيصوروني وكنت مكسوفة أقولهم أمشوا.. بس عيطت بعد كدا عشان عاوزة ألحق فرحي".

واستكملت "داليا" المواقف التي شهدها حفل زفافها: "شريف بنطلونه اتقطع في آخر الفرح.. جه يقعد فاتقطع فكان عاوز الناس تمشي عشان يعرف يقوم ويمشي"، واصفة حفل زفافها بأنه كان أحلى يوم في حياتها.

مها أحمد

انضمت الفنانة مها أحمد لقائمة الفنانات اللاتي تميز زفافهن بالطابع الكوميدي، روت خلال لقائها في برنامج "بيومي أفندي"، مع الفنان بيومي فؤاد، المذاع عبر فضائية dmc، أنها رقصت كثيرا في حفل زفافها، وكانت ترتدي "الجيبونة"، وشعرت بأنها ستقع: "طلبوا منها في نهاية الحفل، التقاط صورة تذكارية مع أحمد السقا ورامز جلال وعدد من النجوم قبل انتهاء الحفل، لكنها فوجئت أثناء وقوفها بحدوث شيء في الفستان لكنها لم تدرك ما هو الأمر".

وتابعت: "طلبت من مجدي كامل أن يرى ما حدث للفستان حتى فوجئت بسقوط "الجيبونة"، فأمسكتها بيديها ونادت عليهم، "استنوا أنا جايه فقاموا بالتقاط الصورة بهذا الشكل، وأثناء صعودها لسلم الفندق، أمسك مجدي الجيبونة من الخلف، وهي من الأمام، الأمر الذي حول حفل الزفاف لمسرحية من كثرة الضحك عليها".