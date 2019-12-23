بوسي شلبي بـ"الريش الأبيض" في عرض أزياء هاني البحيري

تألقت الإعلامية بوسي شلبي، خلال تقديمها فعاليات عرض الأزياء الـ100 في مصر، للمصمم هاني البحيري.

وارتدت الإعلامية، فستان مختلف باللون الأبيض من قشر السمك اللامع، مع كاب أبيض من الشيفون اللامع، وتميز الكاب بريش بارز وطويل للغاية.

وسخرت بوسي من الإطلالة قائلة: "حاسة إني شبه الفرخة، كأني فرخة".

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وتوافد النجوم والنجمات على حضور الفعالية، على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، لطيفة، داليا البحيري، صابرين، ولبلبة.

كما حضر الحفل الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، والفنان ماجد المصري وزوجته.

ومن المقرر أن يعرض البحيري 100 فستان اليوم.