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بدأت فعاليات عرض أزياء موضة 2020، لمصمم الأزياء هاني البحيري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، الذي بعد العرض رقم 100 بمصر.
وتوافد النجوم والنجمات، على حضور الفعالية، كانت على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، ولطيفة.
كما حضر الحفل، الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، الفنان ماجد المصري وزوجته أيضا.
ومن المقرر أن يعرض "البحيري"، 100 فستان من أحدث صيحات الموضة لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم فيفي عبده ونرمين الفقي.. هاني البحيري يفتتح عرض الأزياء بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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