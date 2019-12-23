محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع حرارة واحتقان.. هكذا تُفرق بين الزكام ونزلات البرد عند الأطفال
كتبت- مادي غيث:
مع قدوم الشتاء وتغيير الفصول تظهر على الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة، أعراض الإصابة بنزلات برد وزكام، كالسعال والعطس والرشح، لكن هل هناك فرق بين الزكام وهو نوع من أنواع العدوى الفيروسية، ونزلات البرد؟
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