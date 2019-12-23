لإطلالة مميزة.. استوحى مكياجك في رأس السنة من "جيجي حديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتاج المرأة في حفلات رأس السنة، الظهور بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار، كنتِ تبحثين عن أفكار لتنسيق الأزياء أو في تجديد إطلالاتكِ بالمكياج، إذ تقدّم لكِ عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد أفكاراً متجددة في المكياج بمساعدة لمسات خبير التجميل باتريك تا.

يستعرض لكم "الخليج 365" أفكار مميزة لمكياج العيون في حفلات هذا العام، حسب ما جاء في مجلة"فوج".

-الايلاينر متعدد الألوان:

أثبت خبير المكياج الذي استعانت جيجي حديد بلمساته، باتريك تا، أن الآيلاينر يمكن يتعدى حدود الإطلالة الكلاسيكيّة في خريف هذا العام. حيث رسم خطاً عرضياً بالآيلاينر الأصفر على الجفن العلوي لنجمة غلافنا السابقة، واستعان بالرموش الاصطناعيّة ذات الإطلالة الطبيعيّة حتى تظهر جمال عينيها.

نصيحة: اخرجي عن حدود المعتاد في إطلالة الحفلات هذا العام، وتألقي بالآيلاينر الملوّن بأسلوب عصري ومختلف، اختاري لوناً محايداً لحمرة الشفاه وأكملي إطلالتكِ بطبقات متعددة من الماسكارا.

2-الظل الذهبي اللماع:

أضاءت النجمة جيجي حديد إطلالاتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكيّة هذذا العام بالظل الذهبي اللماع على الزوايا الداخليّة للعينين. وقد اكتملت هذه الإطلالة بالإيلاينر الأسود العريض وحمرة الشفاه باللون المحايد.

نصيحة: لا تترددي في استخدام ظل العيون الذهبي اللماع على الجفنين حتى تبرزي جمال عينيكِ، أكملي هذه الإطلالة بالآيلاينر العريض على طريقة جيجي حديد.

3-إطلالة كلاسيكية بالايلاينرالأسود :

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لا يمكن أن تخطئي عند اختيار الإطلالة الكلاسيكيّة بالآيلاينر الأسود والشفاه الحمراء. اختاري هذه الإطلالة في أي مناسبة واحرصي دائماً على استخدام الإضاءة وحمرة الخدود الناعمة مع المحافظة على نظافة المكياج.

نصيحة: اعتمدي هذه الإطلالة مع أزياء كلاسيكيّة، إما بالفستان الأسود القصير أو البليزر الأسود الأنيق. وأكملي أناقتكِ بالمجوهرات الذهبيّة.

4-نسقي ألوان المكياج مع لون ملابسك :

على الرغم من اختيارها للون مشع في الأزياء، لم تتردد جيجي حديد من استخدام هذا اللون في مكياجها كذلك. إذ استخدم خبير التجميل باتريك تا الظل باللون الأصفر على الزاويتين الداخليتين للعينين، بينما برز جمالما بالرموش الكثيفة.

نصيحة: اختاري الألوان المشعة في إطلالاتكِ لاحتفالات نهاية العام، ولا تترددي في اختيار هذه الألوان في مكياجكِ كذلك.

5-العيون اللافته بالكحل الأسود :

ظهرت العارضة بالآيلاينر الأسود بأسلوب أيقوني من إبداع خبير التجميل باتريك تا، حيث اعتمد هذا الخبير على الكحل الأسود الذي مدّ إلى الزاويتين الخارجيتين للعينين ليبرز لون عينيها اللافت، فيما حافظ على باقي التفاصيل محايدة كحمرة الشفتين والوجنتين.

نصيحة: مع التركيز على إبراز العينين في المكياج، ينصح دائماً باختيار ألوان حمرة الشفاه المحايدة بالدرجات الفاتحة من اللونين الوردي أو البني.