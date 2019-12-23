وافدة أردنية في الكويت تطلب الموت.. ألقت بنفسها من الطابق الثاني بعد خلاف مع زوجها هذه تفاصيله!

في حادث صادم كشفت تفاصيله وسائل إعلام كويتية، أقدمت وافدة أردنية بالكويت على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثاني في منطقة المهبولة.

وفي التفاصيل أسعفت وافدة اردنية من مواليد 1992 الى مستشفى العدان، حيث اجريت لها اشعة للتأكد من عدم اصابتها بكسور ومن ثم تلقت علاجا من كدمات لحقت بها اثر اقدامها على إلقاء نفسها من الطابق الثاني لمنزل زوجها في منطقة المهبولة.

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وقال مصدر امني ان الوافدة وبعد ان تلقت العلاج ابلغت رجال الامن بأنها لا تريد تسجــيل قضـية، مشيرة إلى أن ما دفعها لإلقاء نفسها خلاف مع زوجها.

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