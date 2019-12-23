صور.. استوحي فستان سهرة رأس السنة من النجمات

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020، وإذا كانت سهرتك بالخارج مع شريكك أو الأصدقاء، وتخططين للسهر إلى ما بعد منتصف الليل، فعليك اختيار فستان سهرة مناسب، ويمكنك كذلك، أن تستوحي تصميم هذا الفستان من الأزياء التي ارتدتها النجمات مؤخرا.

سيرين عبد النور

بفستان من اللون الأحمر، بروتال لامع أطلت الفنانة سيرين عبدالنور احتفالا بالسنة الجديدة، وهو فستان ملائم تماما للسهرات بسبب لونه وتصميمه.

وظهرت كذلك مؤخرا بفستان من اللون الأبيض، مصنوع من الشيفون الثقيل المطرز باللؤلؤ، والستان اللامع، الفستان له رقبة مقفولة، ومفتوح حتى الركبة، يلائم سهرات الكريسماس.

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ميريام فارس

إذا كنت تبحثين عن فستان باللون الأحمر الصارخ، تصميمه قوي ومنفوش، يمكنك أن تستعيني بإطلالة ميريام فارس الحمراء، فستان كلوش مزين بالأحمر، وله حزام رفيع عند منطقة الوسط، أوفشولدرز ومقفول من الرقبة.

نجوى كرم

الفضي اللامع مع ذيل مميز، إطلالة أنيقة اختارتها نجوى كرم، تلائم سهرات رأس السنة، وإضافة الشوكر لفستان "وان شولدر"، جعلته استثنائيا بتفاصيله.

يمكنك أيضا اختيار فستان بالتصميم الذي يلائمك مع تعديله من وحي إطلالات النجمات، ليكون أكثر جمالا.