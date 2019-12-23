الجندي: هناك سيدات جبابرة ومنحرفات.. "بيلعبوا بالبيضة والحجر"

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه حزين لأن إصلاح ملف حقوق المرأة في الإسلام، لم يأت من أصحاب الخطاب الديني، وإنما جاء بضغوط من أصحاب العلوم الاجتماعية والسياسية والأمنية والدولية وحقوق الإنسان، على أصحاب الخطاب الديني لتغيير صورتهم عن المرأة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض عبر شاشة "dmc": "في ستات جبابرة وفراعنة ومنحرفات وتلعب بالبيضة والحجر، ويأكلوا مال النبي، ويقتلوا أولادهم من أجل عشيقهم، بس مش كل تجربة سيئة مع ست نطفحها على المجتمع، وحتى الرجال فيهم الحلو والوحش، وحتى الصحابة فيهم ناس كويسة وناس فيهم ذنوب ومعاصي وهم ليسوا مقدسين".

وتابع: "كنت أتمنى أن يقود قاطرة هذا الإصلاح علماء الأمة"، مؤكدا أن بعض رجال الدين يأخذون ملف إصلاح حقوق المرأة للخلف، ويقاوموا الاتجاه الإصلاحي، مستطردًا: " اللي اتأخر في الحديث عن حقوق المرأة ومناصرتها ينقطنا بسكاته".

وناشد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، العلماء والدعاة أن يبينوا للناس أنهم ليسوا ضد حقوق المرأة في الإسلام، مضيفًا: "عيب جدًا نتكلم في قضية الإسلام والقرآن حسمها منذ 14 قرن"، مشددًا على أن المرأة ضاعت في المجتمع إلا من رحم ربي.