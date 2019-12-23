تعرف علي صيحات موضة غريبة ستشاهدينها هذا الخريف

هذا الخريف أخذتنا كلّ دار إلى زمن وعالم مختلفين، حسب رؤيتها للأزياء بشكل عام، ولمستها الخاصة التي أضافتها للتصاميم خلال أسابيع الموضة العالمية لخريف وشتاء 2020/2019ولم يكن إبهار الجمهور فقط ب التصاميم المميزة، بل كان بغرابة بعضها أيضا.



تصاميم غريبة من عروض خريف وشتاء هذا العام

صيحة البيجاما مع الروب الشتوي

هذه الصيحة شاهدناها بشكل كبير في الأعوام الماضية خاصة في فصل الصيف، إلا أن دار أزياء Bottega Veneta بوتيجا فينيتا سلطت الضوء عليها من جديد هذا الخريف، ولكن بإضافة معطف مستوحى من تصميم الروب، على البيجاما من الستان الحريري.

التصاميم الوردية Floral

لطالما ارتبطت تصاميم الورود بشكل كبير بـ الفساتين الصيفية، لكن المعادلة ستتغير هذا الخريف، فقد شاهدناها بعروض Richard Quinn بـ الجاكيت المنفوخ والكلون من نفس النقوشات.

أو سترتدينها على شكل فستان بخامة ثقيلة قليلا مع الكشاكش، كالتصميم من Simone Rocha سيمون روشا.

الأوبليتات الأكتاف الاسفنجية

اختفت هذه الصيحة لأعوام كثيرة ماضية، لم نشاهدها منذ زمن التسعينات، ولكنها عائدة بقوة هذا العام، وسيصبح من الطبيعي رؤيتنا للجاكيتات ذات الاكتاف الصناعية الإسفنيجية المعروفة بالأوبليتات ، كـ الجاكيت من لويس فيتون Louis vuitton، والمعطف الطويل من Roksanda.

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غطاء الرأس

أثار ظهور فكرة السكارف المستوحى من الشكل التركي لـ لفات الحجاب جدلا كبيرا في عالم الأزياء، كالتي اعتمدتها دار أزياء غوتشي بالحجاب الستان المعرّق بـ الورود، مع المعاطف الطويلة، والكثير من طبقات الملابس فوق بعضها.

بينما اختارت دار أزياء Calvin Klein كالفن كلاين قبعة الرأس الصوف، والتي تشبه قبعات الأطفال الشتوية، بألوان مبهجة وجذابة.

أحذية رجل الكهف

الفرو من الخامات التي لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الشتاء، ولكن عندما نجده في تصميم حذاء مفتوح بكثير من الجهات، مع قطعة حديدية من الميتاليك اللامع يبدو غريبا بعض الشئ، مثلما اختارت دار أزياء Coach 1941 كوتش

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