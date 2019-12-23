ديانا آرنو بألوان دافئة في أسبوع باريس للموضة

أحمر شفاه باللون الأحمر، قبعات، كشاكش وترتر وأجواء ساحرة طغت على أسبوع باريس للموضة، لتجسد روح المدينة حيث يلتقي الفن بالموضة. مستوحاة من تلك الأجواء الساحرة، جاءت مجموعة ديانا آرنو لتضفي أجواء حالمة على عروض الأزياء، معتمدة عل المخمل الناعم بألوان الميتاليك، والتنورة المنسدلة باللون الأحمر، وفساتين باللون الأخضر الداكن والزيتي، التي تستحق أن ترتديها خلال جولتك الباريسية لزيارة أشهر معالم المدينة. الرقي والإطلالات الفريدة كانت طاغية على المجموعة، لتترك ديانا آرنو بصمتها في باريس كما تركتها من قبل في جميع عروض الأزياء التي شاركت فيها. قد يهمك ايضاً: جورج حبيقة يعرض أجمل فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة التنانير تسيطر على "شانيل" في أسبوع باريس للموضة لصيف 2020

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