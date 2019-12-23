صور.. آخرهن ناريمان حسن يوسف.. بنات الفنانين يثرن ضجة بظهورهن

يثير ظهور أبناء الفنانين الجدل، وضجة دائما، إما بسبب العمر المتقدم، أو لشغف الجمهور برؤية أبناءهم، ويبحث الجمهور عن معرفة الحياة الأسرية الخاصة للفنانين، ولعل آخر ظهور، كان لناريمان ابنة حسن يوسف وشمس البارودي.

ناريمان ابنة شمس البارودي وحسن يوسف

ظهرت لأول مرة ناريمان ابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وحسن يوسف، مؤخرا خلال حفل توزيع جوائز نايل دراما، ولفتت الأنظار إليها بسيرها جانب والدها صعودا على السجادة الحمراء، وكان الفنان الكبير مستندا عليها حينا، وعلى عصاه حينا آخر، وقال خلال الاحتفال، نعم هي ابنتي ناريمان، وكانت مرتدية فستان من الأسود والأحمر، عليه "بالطو" طويل من اللون الأسود.

لي لي ابنة أحمد حلمي ومنى زكي

خلال حفل جنيفر لوبيز، الذي أقيم الصيف الماضي في مصر، ظهرت لي لي الابنة البكرية لمنى زكي وأحمد حلمي، وبدت شابة، فهي تبلغ من العمر 16 عاما، ما أثار ضجة حينها، وظهرت مرتدية هوت شورت جينز، وتوب مع قميص، ربطته من منطقة الخصر.

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ابنة أحمد زاهر

عبر "إنستجرام"، نشرت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر، التي عرفت بكونها طفلة ببراءتها، لكنها بدت شابة، وأثار ظهورها ضجة كبيرة، حتى أن بعض متابعيها طلبوها للزواج من والدها.

وشاركت ليلى زاهر، متابعيها عددًا من الصور، التي بدت خلالها بإطلالة شابة مليئة بالأنوثة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو الأمر الذي أثار اهتمام ودهشة المتابعين، متسائلين: "هي ديه الطفلة ليلى في عمر وسلمى.. كبرت وبقت عروسة".

ابنة ميرفت أمين وحسين فهمي

كونها ابنة حسين فهمي وميرفت أمين، كانت منة حسين فهمي ملفتة دوما بجمالها الآخاذ، وكان أول ما لفتت به الانتباه زواجها من الفنان أحمد فهمي منذ عامين، ثم طلاقها منه وزواجها من طارق جميل.