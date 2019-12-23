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عكس المعتاد، ارتدت الفنانة إليسا، فستانا ذهبيا عرضها للكثير من الانتقادات، وكان ذلك خلال مشاركتها في حفل غنائي أحيته بقطر.
ارتدت إليسا فستان من اللون الذهبي، أظهرها أقصر من قامتها بسبب طوله، فضلا عن أنه أضاف لها بعض الوزن، خاصة من منطقة الخصر والبطن بسبب "الكشكشة"، ووضع على الفستان من منطقة الكتف ما يشبه العباءة، مع وجود فتحة كبيرة من منطقة الصدر.
الفستان الذي ارتدته إليسا، من تصميم دار أزياء "Monique Lhuillier"، ويبلغ سعره 22 ألف جنيه، رغم ذلك فقد انتقده كثير من متابعي وجمهور إليسا، عبر التعليقات في وسائل التواصل المختلفة.
وكان من بين التعليقات السلبية على الفستان، "مفتوح بشكل مستفز ومقصرك ومتخنك"، و"ده متفصل عند خياط أبو كلب"، و"كارثة بكل المقاييس"، و"فشتلي يا إليسا بالفستان ده".
كانت هذه تفاصيل خبر سعره 22 ألف جنيه.. فستان إليسا الأخير يعرضها للانتقاد: "مفتوح بشكل مستفز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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