بعد انفصالها.. هكذا تودع نادين نجيم عام 2019.. ومتابعون: سيرين عبدالنور أحلى

"كُنت عامًا سيئا"، هكذا لخصت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية نادين نجيم عام 2019 بالنسبة لها، حيث كان هذا تعليقها على صورة لها نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت نادين في تعليقها على الصورة، "على الرغم من أنك كنت عاماً سيئاً لمعظمنا، إلا أننا سنستمر في الإشراق العام المقبل، ولكن قبل أي شيء، سأضع مجوهراتي"، وذلك في إشارة منها لأنها ستحاول أنّ تتخطى الصعاب التي واجهتها العام الحالي.

وظهرت نادين مرتدية فستانا جريئا من البيج اللامع ستان، كشف عن ساقها، وظهرها الذي زينته بالمجوهرات، فبدت الإطلالة فخمة للغاية، خاصة مع الأقراط والخواتم الماسية.

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وكانت نادين نسيب نجيم، انفصلت عن زوجها المهندس هادي أسمر، في سبتمبر من العام الجاري، بعد زواج استمر 8 سنوات، وأنجبت منه هيفين وجيوفاني.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي نادين نجيم معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "شو قصتك كل الناس بتكبر وانتي بتصغري"، فيما قال أحد المتابعين، "سيرين عبدالنور أحلى بالأحمر".

وكانت سيرين عبدالنور نشرت صورة لها احتفالا بالسنة الجديدة، مرتدية فستانا جريئا من اللون الأحمر، "يروتال"، وله فتحة هوليوود الشهيرة، وظهرت جالسة مع شعر بتسريحة ذيل الحصان.