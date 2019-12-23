كعادتها تخضع الفنانة سميرة سعيد لجلسات تصوير مميزة، تبدو كأنها شابة صغيرة، فآخرها ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي ملابس رياضية. وظهرت الفنانة المغربية بالإطلالة الرياضية التي ارتدتها أثناء تصويرها لمشاهد من كليبها الجديد "هليلة" الذي طرحته مؤخرًا. Advertisements وتلقت سميرة سعيد العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالظهور المميز للفنانة المغربية: "اقنعوني أن سميرة عمرها ستين عام"، "مش معقول جمالِك يا سمورة"، "الديفا منورة بجمالِك"، "كل ما تكبر تحلى". وكانت أغنية "هليلة" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تكبر تحلو.. فوتوسيشن جديد لسميرة سعيد بملابس رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.