الامارات | إسترالية تجتاز 4500 كيلومتراً على ظهر جواد

شكرا لقرائتكم خبر عن إسترالية تجتاز 4500 كيلومتراً على ظهر جواد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت امرأة استرالية رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، هربا من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء. بحسب وكالة الأنباء الألمانية د ب أ.
وأفادت شبكة «إيه بي سي» الاسترالية بأن ستيف جيبي «27 عاما» استغرقت سبعة أشهر ونصف في قطع جنوب القارة الاسترالية، من نهر «سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، وحتى نهر «مارجريت» جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية. ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال أو تحطيم أرقام قياسية أو حتى تحقيق دعاية، ولكنها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية.
وكان أكبر ما يشغل بال جيبي أثناء عبورها الفضاء الشاسع في صحراء أستراليا الوسطى، هو البحث الذي لا ينتهي عن ماء من أجل جواديها، ريتشارد وتيكلز.
وأطلقت جيبي /27 عاما/ مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثناء رحلتها، مما مكنها من العثور على أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى العشاء والاستحمام. وساعدها أحد الأشخاص لعبور صحراء نولاربور، بسيارة تحمل قش وماء. وتتطلع جيبي الآن إلى قطع أنحاء أميركا الشمالية على ظهر جواد هربا من ضغوط الحياة.
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