تشكيله فريده ورائعه من البلوزات الشيفون والقطنيه ذات الأكمام الطويله

لصيف مليئ بالمرح وأناقه غير معهوده إخترنا لكي تشكيله فريده ورائعه من البلايز الشيفون والقطنيه ذات الأكمام الطويله مقدمه لكي من متجر شي إن عربي Shein بألوان صيفيه جذابه ومتنوعه تجمع بين البلايز ذات الكشكشات وآخرى ذات أكمام واسعه تعط لكيِ لمسه من الراحه والنعومه وبلايز آخرى ذات ألوان متجانسه مطبوعه ومزرقشه مستوحاه من الطبيعه كفيله بجعلك أيقونه يتحاكى عنها الجميع حيث الألوان المبهجه واللافته للأننظار التي تجمع بين الزيتوني والأبيض والزهري تناسب إطلالتك الصيفيه النهاريه أي كان أسلوبك فا هذه التشكيله سوف تناسبك فا هي تجمع بين الإحتشام والعصريه معاً أي أنكِ لن تجدي مأزق في الظهور في كل الأحوال أو في السعر حيث أسعار القطع تبدأ من 10 ريال وأقل مع شحن من الصين لكافة الدول وتوفر الدفع عند الإستلام بدول مجلس التعاون

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