أفضل الإختيارات لما يمكن ارتداؤه من ملابس للتوجه إلى العمل

نصائح للتمتع بخزانة ملابس أكثر فعالية، وما الملابس التي يمكن ارتداؤها لترك انطباع في أول مقابلة في محاولة الفوز بوظيفة ما؟ وكيفية الاستفادة من الوقت للاستعداد قبل العمل عند الصباح

قد يكون موضوع ملابس العمل الأكثر جدلاً بين النساء، خاصة فيما يتعلق بالحصول على إطلالة مهنية وأنيقة في الوقت ذاته .

لذلك، نقدم لك في ما يلي بعض الحلول البسيطة واختياراتنا من الأزياء التي من شأنها تبسيط الأمور وتمكينك من الفوز بالوظيفة التي لطالما حلُمتِ بها قبل التوجه إلى مقابلة العمل .

ملابس العمل لديّ مملة بعض الشيء ولا بهجة فيها؛ كيف يمكنني أن أحظى بالأناقة اللازمة قبل التوجه إلى العمل من دون الإخلال بإطلالتي العملية؟

قد تكون الألوان إحدى السبل السهلة لمنح الحيوية وعودة الروح إلى ملابسك عند التوجه للعمل . وفي الوقت ذاته، فإن الملابس المزدانة بالنقوش والرسوم ستظهر أنك مواكبة لصيحات الموضة من دون الإخلال بقواعد الزي الرسمي للعمل .

من الطبيعي أن تختاري ملابس من شأنها أن تدوم لفترة أطول من دون أن تصبح ألوانها باهتة أو يصيبها ضرر، لذلك انتقي قميصاً أنيقاً أبيض اللون فوق بنطلون مناسب وسترة تم تصميمها خصيصاً لك . ومن هذا المنطلق لا تترددي في ارتداء ملابس مشابهة، لكن بألوان مختلفة . على سبيل المثال، قومي بتجربة القميص مع تنورة مزدانة بنقشات الزهور، أو بنطلون تحت سترة من الصوف مع بعض المجوهرات من الذهب .

إلى جانب ذلك، احتفظي بالحذاء ذي الكعب العالي للبسه في عطلة نهاية الأسبوع، فعادةً ملابس العمل تتطلب حذاءً مغلقاً. لم لا تنتقي آخر ما أنتجته دور الأزياء من الأحذية لهذا الموسم، وهو حذاء بعنق مرتفع قليلاً وبكعب منخفض، ما يعد مناسباً لأيام العمل.

أقضي الكثير من الوقت أمام المرأة لأقرر ماذا سأرتدي اليوم؛ كيف يمكنني اختيار ما أنوي ارتداءه من دون تسرّع للحصول على الإطلالة المناسبة؟

سيكون اختيار الملابس التي سترتدينها مُسبقاً أمراً جيداً كنقطة بداية، فضلاً عن ذلك يمكن اختيار الملابس التي سترتدينها طوال الأسبوع وذلك لتقليل الوقت الذي يلزمك قبل مغادرتك للعمل كل صباح . كما يُفضّل تقسيم خزانة الملابس، لذا قومي بتخصيص رفوف لكل مناسبة، على سبيل المثال ملابس عطلة نهاية الأسبوع، أو للحفلات، أو للشاطئ، وهناك بالطبع ملابس العمل .

إن تقسيم الملابس بهذه الطريقة، سيجعل من اختيارها وعملية ارتدائها أمراً غاية في السهولة، لأنك حينها ستعلمين أية قطعة ستتماشى مع الأخرى

اارتديت ملابس غير مريحة، ما أدى إلى تفقّد نفسي طوال الوقت في المرآة، وذلك نتيجة مقابلة عمل أجريتها مؤخراً؛ فما قطع الملابس التي يفضّل ارتداؤها في المرة المقبلة؟

جميعنا يعلم أن هنالك فرصة واحدة لإحداث انطباع أولي عند إجراء مقابلة عمل ما، لذلك ووفقاً لمجال الوظيفة (عادة ما تكون الشواغر الابتكارية أكثر تحرراً) من الأفضل ارتداء ملابس رسمية وأنيقة لتمنحك مزيداً من الشعور بالثقة والمسؤولية . تأكدي من تنظيف الملابس وكيّها، وعدم ارتداء أي شيء قد يزعجك، ونعني بذلك التنانير الضيقة أو القصيرة التي من شأنها إعاقة حركتك .

ابتعدي عن الألوان الفاقعة أو الملابس غير المحتشمة، ويمكنك دوماً إضافة لمسة خاصة إلى إطلالتك من خلال بعض المجوهرات الأنيقة أو الإكسسوارات

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