أفكار لتنسيق التنانير المكسرة بأسلوب عصري

بطريقة جذابة ورائعة، تحقق التنانير المكسرة عودة بارزة للموسم الجديد، لتواجه بأناقتها طقس الشتاء البارد.
التنانير المكسرة لها تاريخ يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث طوعت أقمشة الحرير والشيفون لتشكّل طيّات متتالية، لإظهار الفرق بين الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم، بخاصة وأنه قديمًا كانت المرأة صاحبة الأرداف العريضة تُصنّف كامرأة جذابة.
الآن ، بعد أكثر من قرن، عادت التنانير المكسرة لتزيّن الموضة مرة أخرى، ولكن ليس كما عرفناها من قبل، حيث استبدل كبار المصممين الأقمشة الناعمة مثل الحرير، بخامات أخرى أكثر كثافة، مثل التنانير المصممة من خيوط لماعة قوية.
تنانير بالنسياغا Balenciaga
قدّمت علامة بالنسياغا Balenciaga تنانير ميدي مطوية بكسرات متتالية، واختارت ألوانًا زاهية تجدد اطلالات الشتاء، مثل السماوي الزاهي الذي قدمته مع كنزة من الريش باللون الأبيض.
أما دار الأزياء الفرنسية الراقية "لويس فيتون" Louis vuitton فقدمت تنانير مكسرة لماعة من خامات قريبة من الساتان بظلال ربيعية مثل الأصفر.
كان الأبرز بين ما قُدّم على ممشى عروض الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2019/2020، هي التنانير المكسرة بظلال الميتاليك، ومنافستها التنانير المخملية بألوان لماعة مثل الفضي والذهبي، كما ظهرت ألوان شتوية مثل العنابي والكاكي والأخضر
طرق تنسيق التنانير المكسرة
ظهرت التنانير المكسرة هذا العام بأكثر من أسلوب، كان الأبرز في موضة الشارع، هو تنسيق كنزة صوف فضفاضة مع تنورة ميدي بظل من الألوان المعدنية "الميتاليك"، كما جاء الحزام الجلد كقطعة أساسية مع التنورة المكسرة، سواء لضم الكنزة وإبراز الخصر، أو لفصل التنورة عن الكنزة.
كذلك، من أفكار التنسيق الرائجة بين مدونات الموضة، هو اعتماد كنزة برقبة طويلة مع التنورة الميدي المكسرة، ويمكنكِ اختيار لون محايد مثل البيج أو الأسود، أو اعتماد صيحة الألوان النيون.
الطريقة الثالثة لتنسيق التنورة المكسرة، هو اعتمادها مع معطف أنيق برسمة مزدانة بنقوش الحيوانات، لكن هنا عليكِ اختيار تنورة بلون محايد مثل الأسود، والبيج، والكحلي، على طريقة دوقة ساسكس ميغان ميركل.
الفكرة الأخيرة هي تنسيق الجاكيت الجلد الذي ينتهي عند الخصر مع تنورة مكسرة بأيّ خامة تفضلينها، سواء الصيحة اللماعة أو المخمل أو الحرير.
قد يهمك ايضاً:
التنانير المصنوعة من الجلد أحدث صيحات موضة الموسم الحالي 2020 للمحجبات
اكتشفي القطعة التي يُتوقع أن تحل محل الفساتين في صيف2020
كانت هذه تفاصيل خبر أفكار لتنسيق التنانير المكسرة بأسلوب عصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.