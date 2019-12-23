أحدث موديلات فساتين خطوبة ذهبي 2020

القاهرة – لايف ستايل
يكسر اللون الذهبي القاعدة المتعارف عليها في ثوب العروس، أو ثوب الخطوبة، ويُظهر المرأة سوبر أنيقة وجميلة. كما يتناغم الذهبي مع أجواء الرومانسية، التي تحيط بالمرأة من الإضاءة والألوان، ويعطي طلّة جميلة للفتاة. ويحتاج ارتداء فستان زفاف باللون الذهبي إلى جرأة كبيرة من العروس، التي ستحصل على اطلالة ملوكية، لا تشبه مثيلاتها، إذا تحلّت بتلك الجرأة.
فساتين خطوبة ذهبي ناعمة
قدمت بعض الماركات فساتين ذهبي بتصاميم ناعمة تناسب العروس العصرية.
برزت الفساتين الذهبي بتنورة الثنيات والطيّات مثل فساتين رالف لورين Ralph Lauren، و ديور Dior وSemSem.
كما ظهرت بعض الصيحات الرائجة باللون الذهبي مثل الفساتين الذهبي بالكم الواحد من رالف وروسو Ralph & Russo وفستان جورج حبيقة Georges Hobeika.
فساتين خطوبة ذهبي مطرزة
وللعروس التي تفضل الفساتين الفخمة، يمكن أن تختار تصميم مرصع بتطريزات برّاقة بوحي من أجمل فساتين 2020.
قدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab فستان منفوش ومرصع ببريق الذهبي مع سترة إضافية مفتوحة من الأمام.
كما قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika فستان ذهبي مرصع بفصوص برّاقة وبصيحة البطن المكشوف Crop Top.
ومن ماركة Kelly Faetanini، اخترنا لكِ فستان ذهبي مزود بتنورة إضافية بقماش التول الذهبي وبقبّة القلب.
وأبدع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad فساتين خطوبة ذهبي مرصعة بتطريزات برّاقة وبتصاميم متنوعة، مثل الفساتين المزودة بتنورة إضافية والفساتين المزينة بالريش.
وتزينت فساتين زهير مراد بحزام معدني يبرز الخصر النحيل.
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