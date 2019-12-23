يقتل 80% من المصابين.. إليك ما تريد معرفته عن "التليف الرئوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يُصاب نحو 5 ملايين مواطن حول العالم بمرض التليف الرئوي، ويتسبب في معدلات وفيات مرتفعة تبلغ ما بين 70٪ : 80٪، وفق ما ذكر منظمة الصحة العالمية، فما هو هذا المرض؟

بعض المصابين بالتليف الرئوي قد لا يكتشفون إصابتهم إلا بعد سنوات طويلة قد تصل فيها بعض الحالات إلى مراحل المرض الأخيرة والتي يتبعها الوفاة مباشرة.

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