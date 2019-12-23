4 أبراج فقط تعشق الشتاء.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البعض يعشق الشتاء والأجواء الباردة، بين الآخرون يعتبرونه من الفصول الثقيلة التي تؤثر على حالتهم النفسية وتصيبهم بالاكتئاب.

وفي علم الفلك والأبراج، توضح الدكتورة رانيا شارود خبيرة الأبراج والأرقام، في تصريحها لـ"الخليج 365"، الأبراج التي لا تحب الشتاء وتُصاب بـ"اكتئاب الشتاء"، والأبراج التي تعشقه:

أبراج لا تحب الشتاء

- برج الحوت:

من أكثر الأبراج اكتئابا في الشتاء، حيث إنه برج نهاري يعشق النهار الذي يمثل له الوضوح ويكره ظلام الليل، يكتئب من الهواء الشديد والأمطار ويتعامل مع اكتئاب الشتاء، فلا يخرج في أوقات الأمطار أو الأعاصير حتى لا يكتئب.

- برج السرطان:

من الأبراج المائية التي لا تميل للضباب في الشتاء، وأكثر ما يزعجه منظر الغيوم، لذلك لا يخرج من المنزل ويعمل على تهيئة أجواء تدفئة في المنزل ومشاهدة التلفزيون حتى لا يشعر بالاكتئاب، ويقيم بمهام عمله من المنزل.

- برج العقرب:

يرافق العقرب برج الحوت في عشقه للنهار الذي يمثل الوضوح بالنسبة له، فهو أيضا لا يحب أن يرى منظر الضباب في الشتاء، لذلك لا يخرج في أوقات الضباب والأمطار.

- برج الحمل:

من الأبراج التي لا تميل للشتاء، حيث إنه برج واضح وصريح، ولا يحب الأمطار، فيصاب بالاكتئاب.

- برج القوس:

من الأبراج التي تحب الدفء، لا تحب الطقس البارد في الشتاء لذلك يصاب بالاكتئاب، يظل في المنزل في أوقات البرد.

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- برج الأسد:

من الأبراج النارية التي لا تحب الشتاء، وتميل إلى الدفء.

- أنثي الجوزاء:

برج هوائي، لا تميل إلى الشتاء وتصاب بالاكتئاب، حيث إنها تخاف من الطقس البارد، ولا تحب أن تخرج في أجواء الأمطار.

- برج الدلو:

من الأبراج الهوائية، التي لا تحب الأجواء الشتوية، يخاف من الضباب في السماء والغيوم.

- أبراج تعشق الشتاء:

- برج العذراء:

من أكثر الأبراج التي تعشق الشتاء والأمطار، والخروج في الطقس البارد في وقت الأمطار بالنسبة لهم متعة.

- برج الثور:

من الابراج التي تميل إلى الأجواء الشتوية والأمطار والهواء، ويشعرون بسعادة كبيرة في هذه الأجواء.

- برج الجدي:

برج يكره الصيف، ويحب الشتاء كثيرا ولا يصاب فيه بالاكتئاب.

- برج الميزان:

يرافق الأبراج السابقة في عشقهم للشتاء وكرههم لفصل الصيف.