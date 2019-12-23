إطلالات النجمات: سيرين عبد النور بـ"لوك" ناري.. ودرة تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

دائما ما تطل علينا النجمات بإطلالات مختلفة ومميزة، تجمع بين الكاجوال والسواريه، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار، أمس.

- سيرين عبد النور بلوك ناري

تألقت سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وجريئة، باللون الأحمر الناري، بدون أكمام، من خامه المخمل، وتميز الموديل بقصة "كب" عند منطقة الصدر، وفاتحة جانبية طويلة، وأتسم التصميم بالطيات الضيقة المزينة على الفستان بالكامل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح باللون الأسود، مزينًا برباط كاحل، مع أقراط متوسطة الحجم، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، واعتمدت المكياج الخاص بها الذي تميزت به، والمكون من رسمة العيون السموكى القوية، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق.

- هند صبري بجاكت فستان

اختارت هند صبري صيحة الجاكت الفستان في أخر ظهور لها، إذ اعتمدت جاكت كبير الحجم على شكل فستانًا باللون الأبيض، وتميز الموديل بقصة الأكمام الطويلة الواسعة، مع حذام رفيع من الساتان لإبراز منطقة الخصر.

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ونسقت مع الإطلالة حذاء "هاف بوت" باللون الأبيض، مع كولون فوال من الكريستال للامع، واختارت تصفيفه الشعر المبلل " Wet Look"، مع مكياجًا قويًا بدرجات الألوان الترابية.

- درة بإطلالة كلاسيكية:

ظهرت درة بإطلالة كلاسيكية، إذ اعتمدت بنطلون جينز، باللون الأزرق، مع توب High Neck”"، مع بليزر قصير باللون الأسود، مزينًا بأزرار باللون الذهبي.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي الناعم، ودبوس شعر على شكل إكسسوارات ماسية، مع مكياجًا بألوان الكاشمير والدرجات الترابية.

- حنان مطاوع بلوك ناعم:

اعتمدت حنان فستانًا طويلًا، باللون الكاشمير الناعم، مزينًا عند منطقة الصدر بالتطريزات والحبيبات البراقة، وأتسم الموديل بقصة الكاب الطويل والواسع.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياجًا بألوان الكاشمير الهادئ.