"كان فاكر لما يعاكسني هنتكلم".. كيف تحدثت سارة عن شادي محمد قبل سرقة منزله

صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، زوجته سارة بسرقة منزله منذ 5 أشهر، لتظل التحريات مستمرة حول المتهمين، والتي انتهت أمس، بحبس زوجة اللاعب، وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات في الواقعة.

ربما كان ظهور "شادي" و"سارة" في العديد من اللقاءات الإعلامية، منذ زواجهما وحتى وقت انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، كانت تدل على استقرار العلاقة الزوجية بينهما، وحبهما الذي لم يتركا مناسبة إلا وتحدثا عنه في وسائل الإعلام، صدم مُتابعي اللاعب الذين لم يتوقعا أن تنتهي قصة الحُب بالحبس في النهاية.

ويرصد "هن" تصريحات سارة عن شادي محمد قبل سرقة منزله

عرفني في الساحل

في لقاء قديم، تحدثت سارة عن بداية تعارفها بالنادي، قائلة: "أنا مكنش ليا في الكورة أصلًا، وشفت شادي صدفة وأنا مع أهلي في الساحل الشمالي، وهو كان جاي يهزر مع صحابه وفاكر لما يعاكسني هنتكلم".

وتابعت: "كلمني مردتش عليه، لاقيته بعدها سايبلي كارت فيه تفاصيل عنه، وبعدها اتعرفنا على بعض".

أنا بحس بوجع شادي لما يبكي

في لقاء سابق لزوجة اللاعب، ببرنامج "الغندور والجماهير"، تحدثت سارة عن أصعب اللحظات التي مرت عليهما خلال فترة زواجهما، والتي أكدت إنها كانت عقب تركه للنادي الأهلي، قائلة: "لما يحزن بيحزن بشدة ويفرح بشدة وده بيتعبه، وكان أكتر وقت صعب علينا لما ساب النادي الأهلي".

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وتابعت: "لما جاب جول في الأهلي وهو في الإسماعيلي، حسيت إنه هيبكي وكان متأثر، وأنا بحس بوجعه لما بيبكي".

ودافعت زوجة اللاعب عن "شادي" بسبب الانتقادات الموجهة له عقب دعم للمهندس محمود طاهر، على حساب الكابتن محمود الخطيب، خلال انتخابات النادي السابقة، مؤكدة إن زوجها دومًا ما يدافع عن الجماهير ويكن لهم الحب والاحترام.

يذكر أن "الوطن" كانت انفردت منذ الواقعة، تحديدًا، في 22 يوليو 2019، بكواليس الخلافات بين اللاعب وزوجته، التي وضعتها محل اتهام حينها، على الرغم من تراجع اللاعب عن اتهامه لها وترك الأمر للنيابة.

كواليس الواقعة.. خلافات سابقة دفعت سارة لمنع زوجها من دخول المنزل

أحد المصادر المُقربة من أسرة "سارة"، زوجة اللاعب، أكد أنها منعت "شادي" من دخول منزلها، حيث تقيم عند والدتها، في إحدى المجمعات السكنية بالتجمع، إذ قال: "منبِّهَة على كل البوابات إنه ميدخلش البيت، وحتى الأولاد يسلمهم برَّه على البوابة وأنا هنزل آخدهم".

وأضاف خلال تصريحاته لـ"هُن": "الكلام ده من أكتر من أسبوع، من قبل الحادث وأكِّدُه علينا أخوها كمان".