"كادت تخلع بعض ملابسها".. ناشطة سعودية تثير الجدل برقصها في حفل بالرياض

حالة من الجدل، صاحبت نشر الناشطة السعودية فوز العتيبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، خلال رقصها في إحدى حفلات ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، رقص "فوز" بأزياء كاجوال، ورفعها لـ"سترة" التي ترتديها إلى أعلى، حتى كادت تخلعها، لتُظهر "توب" الأبيض الذي ترتديه، معلقة: "كانت ليلة جميلة جداً، من أجمل ليالي الرياض.. ميدل بيست".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على مئات تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: "المشكلة قبل يومين مغردة إنك إنسانه خجولة من الغرباء.. وين الخجل؟.. حلو تناقضك "، و"ما هذه الرقصة الجميلة.. يمكن أن نسميها رقصة الخفاش"، و"جميلة وفراشة وكلك حرية وبهجة".

يشار إلى أن فوز العتيبي، غردت قبل الحفل عن الخجل، قائلة: "أنا إنسانة خجولة مع الناس الغرباء، وأحب أعطى إجابة على قد السؤال، ولا أحب أكتر حكي معهم مدري ليش فيه ناس شايفين هالشيء عيب، بالعكس أنا أحب طبعي وانقرف من الناس اللي على بالهم الصوت العالي، وكثرة الكلام قوة شخصية"، متابعة: "الإنسان قوي بأفعاله مو بكلامه".