أمينة معادي تطرح 3 أنماط لمجموعتها من الأحذية لربيع وصيف 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيارها شخصيا من قبل ريهانا للعمل كمصممة للأحذية في علامة FENTY، كشفت مصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي عن الدفعة الأولى من مجموعتها الجديدة للأحذية لربيع / صيف 2020.

وقد قامت بالإعلان عن المجموعة الجديدة على حسابها في منصة إنستغرام، موضحة أنها ستقوم بطرح المجموعة في دفعتين منفصلتين لهذا الموسم، وستتضمن الدفعة الأولى نسخا جديدة تماما من الأنماط الأيقونية للعلامة التجارية.

تعرض صور الحملة، التي تم تصويرها من قبل المصور فيتو فيرنيكولا وشاركت فيها العارضة ليساندرا بلانكو، 3 أنماط من الأحذية المميزة والملفتة للأنظار المصممة بألوان جريئة.

النمط الأول عبارة عن صندل أصفر بكعب عال بسيط وأنيق بأربطة أنيقة مزينة بأحجار الكريستال اللامعة باللون نفسه، والنمط الثاني هو صندل أزرق عصري شفاف مصنوع من قماش الـ PVC بكعب الهرم الأيقوني وحزام الكاحل المزين ببروش فخم ولامع، أما النمط الثالث فيأتي بأسلوب الميول الجلدي باللون الأبيض وبكعب الهرم الأيقوني وقد أرادته العارضة مع زوج من الجوارب الشبكية الطويلة.

وتعد هذه التصميمات الجديدة مثالية للحصول على أجمل الإطلالات خلال موسم العطلات، أما المجموعة فتم عرضها منذ يومين للبيع في متجر أمينة معدي الإلكتروني، لكنها نفدت من مخازن العلامة على الفور، وستصبح قريبا متاحة للشراء في متاجر البيع بالتجزئة مثل mythersa و MATCHESFASHION.

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وتتراوح أسعار الأحذية بين 400 و800 دولار، كما تأتي في لوحة ألوان مشرقة ومفعمة بالحيوية، ونتوقع رؤيتها قريبا على السجاد الأحمر خلال موسم الجوائز في الأشهر القادمة.

يذكر أن أمينة قد قامت بتأسيس أول علامة تجارية لها للأحذية والتي تحمل اسم "Oscar Tiye" وذلك في ميلانو، ثم انتقلت إلى باريس، حيث تعاونت مع مصمم الأزياء الفرنسي ألكسندر فوتيير لإطلاق الخط الخاص بالأحذية، والذي ما زالت مديرته الإبداعية حتى يومنا هذا، ثم أطلقت معادي علامتها التجارية الشخصية في عام 2018 عن عمر يناهز الـ 31 عاما، والذي فازت بفضله بجائزة الإنجاز FN لعام 2018.