في عيد ميلاده.. قصة حب عمرو يوسف وكندة علوش.. "بدأت بمسلسل وانتهت بفرحين"

قالب بوليسي اجتماعي، جسد من خلاله الفنان عمرو يوسف دور الزوج السوي، قبل أن تنقلب حياته ليرتكب العديد ن الجرائم، التي تضع زوجته الفنانة كِندة علوش في أزمات ومشكلات متفاوتة.

هكذا دار النص التلفزيوني، بين الثنائي خلال عملهما سويًا بمسلسل "عد تنازلي" الذي تم عرضه في 2014، قبل أن يتحقق جزء من السيناريو بعد ثلاث سنوات، ويعلن الثنائي زواجهما بالفعل في 2017، عقب شائعات عديدة طالتهما.

عديد من اللقاءات التلفزيونية، والإعلامية التي حل عليها كلًا من الثنائي، يتحدثان عن عملهما الرمضاني "عد تنازلي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا حينها، ففي لقاء سابق للفنانة على قناة «دويتش فيله»، أكدت "كندة" إن عمرو واحد من الممثلين المصريون التي تفضلهما، وتفضل العمل معه.

أعمال عٍدة جمعت بين الثنائي، أشعلت الحديث حولهما بالفعل، ليقرر الثنائي عدم تأكيد الخبر أو نفيه، وذلك قبل أن يفاجئأ الجماهير بدعوة زفافهما.

خبر زواج عمرو وكندة، شغل العديد من الرواد، الذين أثنوا على "يوسف" وتمسكه بحبه لـ "كندة" رغم أن سبق لها الزواج من السيناريست، فارس الذهبي، وانفصلت عنه في هدوء تام، كما إن الأمر لاحقته الشائعات التي تفيد بأن كندة لديها طفلة، وإن عمرو سيتولى رعايتها، الامر الذي نفاه الثنائي فيما بعد.

تفاصيل زواج عمرو يوسف وكندة علوش (فرحين بفستانين)

في مقتبل 2017، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الأولى لحفل زفاف الثنائي، الذي كان هادئًا للغاية دون حضور كثيف للمعازيم، فضلًا عن غياب نجوم الوسط الفني، وكان لفستان زفاف كندة نصيب الأسد من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي تراوحت بين الإعجاب الشديد بشكلها، وانتقادات للتصميم الخاص بالفستان معربين إنه "تصمم قديم"، حيث بدى بسيطًا يغطيه التطريز، يكمله ذيل طويل، وزينته بطرحة تُل طويلة وبسيطة أيضا، واعتمد مصفف الشعر على وضع لمسات بسيطة على شعرها تليق بالفستان.

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حفل زفاف آخر

لم ينته الأمر على هذا الحفل، ليحتفل الثنائي فيما بعد، تحديدًا في منتصف يناير 2017، بحفل أسطوري خاص بالفنانين، في الفندق الذي شهد تصوير مسلسل "جراند أوتيل"، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمطربين ومشاهير المجتمع، وكان هذا الحفل هو الثاني الذي يقام في غضون 3 أيام، بعد إقامة الأول في القاهرة خصص لأهل العروسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لدعوة العروسين عمرو يوسف وكندة علوش لمعازيم حفل زفافهما، الذي أقيم في يوم الجمعة 20 يناير، في فندق "كتاراكت" أسوان.

وجاء نص الرسالة: "نتشرف بدعوتكم لحضور حفل زفافنا يوم الجمعة 20 يناير في فندق كتاراكت أسوان "جراند أوتيل" الساعة الرابعة عصرًا.. لحجر الفندق والطيران رجاء الاتصال بالأرقام الآتية.. عمرو يوسف وكنده علوش" وفي نهاية الرسالة تركت الأرقام التي يتم من خلالها الحجز.

وشهد الحفل زفة نوبية للعروسين، وتفاعلت "علوش" بالرقص مع يوسف على أنغامها وشاركتها الفنانة شيرين رضا الرقص، ووسط كل هذه الأجواء، وظهرت "كندة" بفتان أبيض منفوش، مُزين بالكرانيش، مع تسريحة شعر مرفوعة.

ظهورهما بالإعلانات

ظهر الثنائي في أول إعلان تليفزيوني يجمع بينهما خاص بإحدى شركات الاتصالات الشهيرة في رمضان 2017، وظهرت في الإعلان الرمضاني الفنانة كندة علوش وهي تعد وجبات سورية ومصرية لحماتها وتجبر زوجها عمرو يوسف على غسيل الأطباق بعد انتهاء العزومة بطريقة غنائية كوميدية.

ثم ظهرا فيما بعد بإعلان آخر، لإحدى الشركات العقارية، للإعلان عن وحدات سكنية، ما أشعل الجدل حولهما من جديد، وأصبحا في صدارة الموضوعات الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتويج زواجهما بـ حياة

وفي نوفمبر الماضي، توج زواج عمرو وكندة بأبنتهما "حياة"، التي احتفلا بعيد ميلادها الأول الشهر الماضي.