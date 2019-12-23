دراسة: السمنة تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة أكسفورد، أن الدهون تؤدي إلى خطر الإصابة بالخرف، وخاصة في الخمسينات من العمر، لذلك يجب الحرص الحفاظ على وزن صحي مثالي.

واتضح من خلال الدراسة التي اجريت بعد تتبع الباحثون أكثر من مليون امرأة في المملكة المتحدة بأحجام مختلفة، وكانت المشاركات اللائي لديهن مؤشر كتلة جسم يزيد عن 30، اللائي يعتبرن بدينات، أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالخرف، مقارنة بالنساء اللائي يتمتعن بصحة جيدة.

وبحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل"، تشير النتائج إلى أن الحفاظ على وزن صحي هو وسيلة جيدة لتفادي اضطراب الذاكرة في مرحلة الشيخوخة.

وتؤدي الدهون إلى تصلب وتضييق الشرايين، ما ينتج عنه نقص تدفق الدم إلى خلايا المخ بسبب الأوعية التالفة، وهو أحد أسباب الإصابة بالخرف.

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وشملت الدراسة 1137000 امرأة من مواليد المملكة المتحدة بين عامي 1935 و1950، ولم يكن لديهن إصابة بالخرف في بداية الدراسة.

واعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 20 و25 هو المؤشر الصحي، في حين كان 30 أو أعلى علامة على المعاناة من السمنة المفرطة، وفقا لقياسات هيئة خدمات الصحة الوطنية.

وتابع الباحثون النساء لمدة 18 عاما في المتوسط، ووقع تشخيص 18695 امرأة بالخرف، بعد مرور 15 عاما من بداية الدراسة.

وبعد الأخذ في الاعتبار عدة عوامل أخرى، وجد الباحثون أن النساء اللائي كن بدينات في بداية الدراسة تعرضن لخطر أكبر للإصابة بالمرض.

وخلص الباحثون إلى أنه إذا أراد الناس تقليل خطر الإصابة بالخرف، فيجب عليهم التركيز على فقدان الوزن الزائد.