تجنب التواصل مع "الإكس".. نصائح تساعد على نجاح العلاقة بين الزوجين

تتطلب بناء علاقة ناجحة بين الزوجين اتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تضمن نجاح العلاقة، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من تلك النصائح منها.

التخلص من شوائب الماضي

قبل البدء بأي علاقة جديدة، ينبغي التخلص من أي شوائب من الماضي، ومن الأفكار المسبقة التي عادة ما تكون نمطية عن العلاقة بين الرجل والمرأة.

إضافة إلى ما سبق، حاول أن تتخلص من آثار علاقاتك السابقة، وتبدأ من جديد كما لو أنها أول علاقة تخوضها في حياتك، ولكن تنبه إلى أنك قد تستفيد من تجاربك السابقة لتفادي الأخطاء في العلاقة الجديدة.

التعرف على أصدقاء الشريك

الروابط الاجتماعية ضرورية لنجاح أي علاقة، لذا من المهم التعرف على أصدقاء الشريك وتعريفه على أصدقائك، لأن ذلك يعد طريقة رائعة لعقد لقاء بين العالمين، وبالتالي تكوين رابط اجتماعي قوي. وأظهرت العديد من الدراسات بأن وجود أصدقاء مشتركين لطرفي العلاقة وسيلة رائعة لهما لتقوية علاقتهما.

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تجنب وعود يصعب تحقيقها

حاول تحديد أهداف يمكن تحقيقها في علاقتك مع الشريك، وتجنب الوعود بأشياء لا يمكنك تحقيقها للطرف الآخر، لأن ذلك سيشعره بالإحباط مستقبلاً ويؤثر سلباً على علاقتك به.

البعد عن التواصل مع الشريك السابق

إن كنت ترغب بعلاقة جديدة صحية خالية من المنغصات، تجنب التواصل مع شريكك السابق، أو الحديث عنه في حضور شريكك الحالي، لأن ذلك قد يكون سبباً رئيسياً في انهيار علاقتك الجديدة.

تجنب محاولة تغير الشريك

يجب تقبل الشريك كما هو، لذا فإن محاولة تغيير الشريك بشكل جذري لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية تؤثر على استمرارية العلاقة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تقبل الشريك، ومحاولة تغير بعض الصفات السلبية بشكل تدريجي.