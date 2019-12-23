يعالج الاكتئاب ويخفف من ألم الدورة.. فوائد صحية لتناول "الموز المِستِوي"

مع تغير لون الموز، وظهور بقع سوداء حول القشرة الخارجية، تخشي العديد من ربات البيوت استعماله، أو تقديمه لأسرتهم، خوفا من إصابته بمكروه، لشكهم حول مدى صلاحية "الموز المِستِوي" للاستعمال.

إلا أن الدراسات العلمية الحديثة، ذكرت عدة فوائد الموز المزود بقع سوداء، وفقا لما ذكر موقع "لايف هاك" الطبي:-

1- يقي من حدة آلام الدورة الشهرية عند النساء، لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم، الذي يخفف من تشنجات العضلات.

2- يمكن استعماله في علاج حرقة المعدة، لأنه يتضمن مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على الشفاء من الحرقة المعدة، فضلا عن تيسير عملية الهضم.

3- يساعد في علاج الإمساك، لمساعدة في تسهيل عملية الهضم، كما أنه يعالج المشاكل في الأمعاء.

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4- يعطي شعور بالطاقة والحيوية، لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

5- يعزز من تنظيم ضغط الدم، نتيجة توافر عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.

6- يساعد في تخفيف الشعور بالاكتئاب، لأن يتضمن حمض التربتوفان، الذي يستخدمه الجسم في صناعة السيروتونين، مما يؤدي للشعور بالهدوء والسكينة، والحصول على النوم السليم.

7- يساهم في علاج فقر الدم، لأنه مصدر للحديد المعدني، الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لخلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل التغذية والأكسجين في جسمك.