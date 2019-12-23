مقطع نادر لحفل زفاف حنان ترك: سيبنا الكوشة بسبب فيفي عبده

عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة حنان ترك، وطليقها الراحل خالد خطاب، الذي ضم حضور قوي لنجوم ونجمات الفن والمجتمع.

وظهرت الفنانة بفستان أبيض أنيق منفوش، وبأكمام، مع تاج لامع بالفصوص الألماسية، والطرحة الشيفون التقليدية.

كما اعتمدت حنان حينها على تسريحة "الشنيون"، مع مكياج بدرجات البُني.

وأظهر المقطع لحظات تسليم والد الفنانة العروس لزوجها، ووصلة رقص للعروسين على أنغام "ليلة" برفقة الحضور.

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حنان ترك تكشف ما فعلته فيفي عبده معها بالزفاف

وتحدثت "ترك" بفيديو مُرفق مع فيديو الزفاف، في حوار إعلامي سابق، بأن الفنانة فيفي عبده، كادت أن تتسبب في طلاق الفنانة يوم الزفاف.

قائلة: "مدام فيفي أتأخرت عن الميعاد، وكان المفروض بعدها فقرة للأستاذ سمير صبري، وكان في فاصل كبير وده أربكني جدًا".

وتابعت: "أنا وخالد بصينا لبعض في الكوشة، وكل واحد فاكر أن التاني عارف باللي حصل، واتخانقنا وقررنا منكملش الجوازة، وسبنا الكوشة وطلعنا".

مضيفة: "بصينا لبعض وإحنا في الأسانسير، وقررنا نرجع عن القرار ده، ونزلنا تاني للحضور، وكملنا الفرح".