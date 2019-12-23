الأزمة مستمرة.. ميريام فارس ترد على إليسا: مش حلو الشخص يكون بوشين

يبدو أن الأزمة بين الفنانتين اللبنانيتين ميريام فارس وإليسا، لم تنته بعد، فعقب تعليق "إليسا" على انتقادات مواطنتها ميريام بـ"كل إنسان بيعمل بأصله"، عادت الأخيرة للرد مرة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة اللبنانية ميريام فارس، وهي تجري لقاء تلفزيوني مع أحد المراسلين، على هامش حفلها الأول الذي أقامته في المملكة العربية السعودية، وانتقدت من خلاله إليسا بسبب موقفها وقت اندلاع أزمتها في مصر.

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فكان المراسل بدأ حواره وهو يقول: "اليوم أحدثنا ضجة كبيرة بسبب الحوار الذي أجريته معك، وكتير ناس علقوا على موقفك ضد إليسا، وكان هناك انتقادات سلبية"، لترد ميريام فارس: "ليس مهم ما حدث ومش حلو أن الشخص يكون بوجهين".

ويذكر أن ميريام فارس أبدت استيائها من موقف إليسا، عقب أزمتها الخاصة بمنعها من الغناء في مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي، حينما قالت: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيًا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)"، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم عنيفة ضدها من جانب عدد من الفنانين المصريين.

ومع تزايد الهجوم العنيف ضدها صدرت بيان تعتذر فيه للشعب المصري عن التصريحات، مؤكدة أنه تم فهمها بشكل غير صحيح.