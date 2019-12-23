قنبلة من السعرات.. أخصائية تكشف أضرار حلوى السميد

السميد من المواد التي تدخل في صناعة الحلوى، لكن أوضحت أخصائية روسية في أمراض الجهاز الهضمي، أنجليكا شاكيروفا، عن الأضرار التي تسببها حلوى السميد، الذي لا يحتوي على أي مواد مفيدة ماعدا الجلوتين.

أوضحت الخبيرة الروسية أن السميد يمكن هضمه وامتصاصه بسهولة لكن لا توجد فيه فيتامينات، ونتيجة لذلك يتحول السميد المطبوخ في الحليب مع السكر والزبدة إلى "قنبلة عالية السعرات الحرارية"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأضافت "شاكيروفا" أن تناول حلوى السميد بكثرة يمكن أن يسبب نقص في مستويات الكالسيوم في الجسم، بسبب وجود حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص الزنك والحديد والكالسيوم الموجود في الطعام الأمر الذي قد يودي للإصابة بتسوس الأسنان وهشاشة العظام.

ويذكر أن حمض الفيتيك يوجد في معظم الأغذية النباتية، خاصة الحبوب الغذائية مثل القمح والشعير والذرة والأرز ويتركز بدرجة كبيرة في الطبقات الخارجية من الحبوب، حيث يوجد تركيز مناسب من أملاح الفيتات في نخالة الأرز قد تصل ما بين 9.5 - 14 %، كما يوجد في البقوليات مثل البازلاء وفول الصويا بأنواعه، ويوجد أيضا في البذور الزيتية مثل بذور السمسم والفجل .