فستان خطوبة على طريقة النجمة أحلام

تحرص النجمة أحلام على ارتداء فساتين خطوبة فخمة في مختلف المناسبات، والتي يمكن أن تستوحي منها العروس موديلات فساتين خطوبة تخطف الأنفاس تليق بذوق المرأة العربية.

استوحي منها اجمل فساتين خطوبة في يومك المميز.

فستان أحلام الأخضر

نشرت النجمة أحلام صورة لها بفستان أخضر مرصع بتطريزات برّاقة وبأكمام طويلة تنسدل حتى الأرض مع حزام حول الخصر.

ويعد اللون الأخضر من أبرز ألوان فساتين الخطوبة الرائجة، وهو لون دافيء وراقي يمنحك إطلالة جذابة ومبهرة.

فستان أحلام الذهبي

ظهرت أحلام في برنامج ذا فويس بموسمه الأخير بفستان ذهبي مرصع بتطريزات برّاقة ومزين بالشراشيب على الصدر والأكمام والتنورة.

وزاد سحر الفستان بالحزام الذهبي المرصع بفصوص برّاقة ليبرز الخصر.

فستان أحلام الأرجواني

للعروس التي تحب التصاميم المنفوشة، يمكن أن تستوحي إطلالتك من فستان أحلام الأرجواني المرصع بتطريزات برّاقة.

الفستان بأكمام طويلة ومزين بحزام أرجواني حول الخصر.

فستان أحلام البرتقالي

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أيضاً ارتدت أحلام فستان برتقالي منفوش في إحدى المناسبات، وتميز بتصميمه المحتشم الذي يناسب العروس المحجبة.

الفستان بأكمام طويلة شفافة ومطرزة، مع حزام برتقالي حول الخصر.

فستان أحلام الأسود

تفضل بعض العرائس ارتداء فساتين داكنة لتزيد من أناقتهن وتخفي عيوب الجسم، ويأتي اللون الأسود في مقدمة هذه الألوان.

وقد اختارت أحلام فستان أسود فخم ومرصع بتطريزات برّاقة، وهو بتنورة تول منفوشة وبأكمام طويلة مطرزة.

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