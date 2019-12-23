أحدث تصاميم الأزياء لهذا الموسم الجديد

واكبي آخر صيحات الموضة أثناء التسوق في دبي من خلال أحدث تشكيلات الموسم الجديد.

في ظل تحسن درجات الحرارة أصبح الوقت الآن مثالياً لتستثمري في تجديد خزانة ملابسك. تقدم تشكيلة أزياء خريف/شتاء هذا العام الكثير من التصاميم الجديدة التي يمكنك الاختيار من بينها، وقد تجولنا في مراكز تسوق سيتي سنتر المختلفة، من مردف إلى ديرة، لنأتيك بأفضل عروض الموضة لهذا الشهر.

النقشة الزهرية

لم تعد النقشة الزهرية مرادفة لفصل الصيف فقط، إذ يمكنك الآن ارتداؤها على مدار العام، وخاصة في فصل الشتاء الذي يتميز بدرجة حرارته المعتدلة في دبي. انتشرت موضة النقشة الزهرية خلال عروض الأزياء الأخيرة التي قدمتها بيوت أزياء برادا وبرين.

شملت تشكيلة أزياء المصمم تاداشي شوجي العديد من التصاميم الزهرية. بادري بتجربة فستان "كيتوت" بالنقشة الزهرية واللون الأزرق البحري الجذاب من متجر تيد بيكر بسعر 1,275 درهماً



ألوان متناسقة

يُعتبر ارتداء الألوان المتناسقة من أفضل الطرق للحصول على مظهر جذاب، ولحسن الحظ توفر كبرى متاجر الأزياء الكثير من الخيارات المتميزة لتتمكني من اختيار ألوانك المفضلة بكل بساطة. استوحى متجر بي سي بي جي ماكس أزاريا تصاميمه من أسبوع ميلان للموضة، ما جعل المتجر المكان المثالي للراغبات في التمتع بالأزياء العصرية متباينة الطول. تبدو الألوان المتناسقة أكثر روعةً مع القمصان البيضاء عند الذهاب إلى الشاطئ أو الحديقة، كما يمكنك ارتداؤها وحدها خلال فترة المساء على غرار عارضات الأزياء.

استلهمي تصاميم بيت الأزياء أنتيبريما وتسوقي على الموضة في متجر بي سي بي جي ماكس أزاريا الذي يقدم تنورة متوسطة الطول "كريستي" بسعر 941 درهماً

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الفرو الجذاب

طغت موضة الفرو بألوانه الجذابة على شتى عروض الأزياء هذا الموسم. استلهمي موضة الفرو التي انتشرت بقوة خلال أسبوع ميلان للموضة وتسوقي في متجر بيرشكا الذي يقدم البلوفرات الفرو باللون الخردلي الجذاب والتي ستصبح موضة سائدة خلال فصل الشتاء.

إذا أردت استلهام موضة الفرو الجذاب التي انتشرت خلال أسبوع ميلان للموضة، فعليك بتفقد هذا البلوفر الفرو باللون الخردلي الأنيق من متجر بيرشكا بسعر 129 درهماً.

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