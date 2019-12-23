لأصحاب البشرة الحساسة.. تجنب هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تؤثر الأطعمة بشكل مباشر على صحتنا بشكل عام، وبالأخص على بشرتنا، وقد تتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة وشيخوخة الجلد، بينما يمكن لأطعمة أخرى تعزيز البشرة الشبابية التي تتمتع بمظهر صحي.

نستعرض لكم خلال السطور التالية أهم الأطعمة والمشروبات المؤثرة سلبيا على البشرة وأخرى تهدئ البشرة، وفقا لـ"سي إن إن" عربي:

الأطعمة التي تثير البشرة:

- الأطعمة التي تضر بالصحة هي نفسها التي تساهم في الالتهابات على سبيل المثال.

- الأطعمة الغنية بالسكر مثل الكعك والكوكيز والمشروبات الغازية والقهوة.

- اللحوم الحمراء ومعظم اللحوم المصنعة.

- الأطعمة الدهنية والمقلية.

- الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والقشدة واللحوم الدهنية.

- السمن النباتي والزيوت المهدرجة جزئيا.

- الأطعمة الحارة.

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- الأطعمة المصنعة والأطعمة مع إضافات مثل ملونات الطعام.

الأطعمة التي تهدئ البشرة:

- اتباع نظام غذائي صحة شامل بما فيه الأطعمة الطبيعية والأقل معالجة مثالي للبشرة، وهذه الأطعمة تشمل:

- الفاكهة والخضار العضوية.

- الدهون الصحية من زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

- بعض الأسماك مثل السلمون والسردين.

- الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة والقرع والتوت.

- المكسرات مثل اللوز والجوز.

- الماء.