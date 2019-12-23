مدتها 7 أشهر.. امرأة تخوض رحلة بحصانها لمسافة 4500 كيلومتر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

"هرباً من ضغوط الحياة اليومية"، قرّرت امرأة خوض رحلة استغرقت سبعة أشهر ونصف بجوادها لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، للاستمتاع بالسلام والهدوء على طريقتها الخاصة، بحسب ما جاء في تقارير إخبارية اليوم الإثنين.

الرحلة التي استغرقتها ستيف جيبي 27 عاما، كانت في قطع جنوب القارة الاسترالية من نهر "سنووي ريفر" في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، وحتى نهر "مارجريت" جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية، وفق ما أفادت شبكة "إيه بي سي" الاسترالية.

ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال أو تحطيم أرقام قياسية أو حتى تحقيق دعاية، ولكنها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية.

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وقالت جيبي لشبكة "إيه بي سي": "يرغب الجميع أن يكونوا في سلام، ويرغبون في هذا الهدوء، وهذا هو ما تمكنت من العثور عليه".

وكان أكبر ما يشغل بال جيبي أثناء عبورها الفضاء الشاسع في صحراء أستراليا الوسطى، هو البحث الذي لا ينتهي عن ماء من أجل جواديها، ريتشارد وتيكلز.

وأطلقت جيبي مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء رحلتها، مما مكنها من العثور على أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى العشاء والاستحمام. وقد ساعدها أحد الأشخاص لعبور صحراء نولاربور، بسيارة تحمل قش وماء. وتتطلع جيبي الآن إلى قطع أنحاء أمريكا الشمالية على ظهر جواد.