إطلالات استوحيها من سيرين عبد النور لحفلة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - سيرين عبد النور كانت هذا العام إحدى أكثر النجمات العربيات أناقة، وقد رصدنا لها على مدار السنة ولا سيما في هذين الشهرين الماضيين، عددًا من الاطلالات المميزة، لا سيما في الأزياء السواريه المناسبة للسهرات، والتي كانت أغلبها مصنوعة من أقمشة براقة وبألوان زاهية وجذابة حيوية، وهذه الاطلالات من الممكن أن تشكل أفكارًا مثالية لسهرات نهاية العام، ولهذا اخترنا تشكيلة اطلالات من سيرين عبد النور لتستوحي منها لحفلة رأس السنة، وإليكِ بعض الأمثلة.



سيرين عبد النور في فستان من رامي قاضي:

فستان من رامي قاضي تألقت به سيرين عبد النور





تألقت سيرين عبد النور مؤخرًا في اطلالة لافتة في فستان بتصميم عصري ومميز من رامي قاضي Rami Kadi، من المممكن أن يكون خيارًا مثاليًّا لسهرة رأس السنة، أولًا بسبب قماشه البراق الملون، وبسبب قصته المبتكرة مع الفتحة الطويلة على الساق، وأيضًا من ناحية الكشاكش الأورغانزا التي زينته بطريقة لافتة، وقد نسقت معه سيرين صندلًا أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا ماسية بارزة.





فستان براق تألقت به سيرين عبد النور:

سيرين عبد النور في فستان براق من رامي قاضي





اطلالة لافتة ثانية من رامي قاضي Rami Kadi اعتمدتها سيرين عبد النور مؤخرًا في فستان سهرة براق، قصته تبدو وكأنه كورسيه باللون الفضي مع تنورة ماكسي مزينة بالشراريب الملونة اللامعة، ولهذا من الممكن في هذا اللوك أن تستوحي من القسم العلوي كورسيه مع تنورة أو بنطلون أسود، أو من الممكن أن تستوحي من القسم السفلي فكرة تنورة قصيرة تنسيقها بأسلوب شبابي.

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اطلالة شبابية جاذبة في فستان أسود قصير براق:

فستان قصير براق باللون الأسود اختارته سيرين عبد النور





في مناسبة حضرتها سيرين عبد النور مؤخرًا شاهدناها في اطلالة جذابة ولافتة بالأسود، وكانت عبارة عن فستان قصير باللون الأسود من فيليب بلين Philip Plein مصنوع من قماش براق وقماش الشيفون، بياقة عالية وأكمام طويلة، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش براقة أيضًا، وأقراطًا لافتة على شكل قلوب تدلّت على أكتافها.





جمبسوت باللون الأحمر تألقت به سيرين عبد النور:

سيرين عبد النور مشرقة في جمبسوت أحمر





في حال كنتِ تبحثين عن اطلالة شبابية ومبتكرة، تستطيعين أن تستوحي من هذا اللوك الذي اعتمدته سيرين عبد النور في جمبسوت باللون الأحمر، حيث إنّ تصميم الجمبسوت مميز من دون أكمام ومع كشكش ناعم زين الياقة، وقد نسقت معه سيرين صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ وبعض المجموهرات الماسية الفاخرة.



اطلالات استوحيها من سيرين عبد النور لحفلة رأس السنة من مناسبات مختلفة تألقت بها هذا العام، واختاري اللوك الذي يناسبكِ من ناحية القصة أو اللون أو القماش.

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