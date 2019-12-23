كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث اطلالة لها، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، من خلال نشرها صورة بفستان مخملي، عبر تطبيق انستقرام. وأقيمت الحفلة الثلاثية في ١٧ ديسمبر في مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري.

إطلالة نانسي عجرم في موسم الرياض





واعتمدت نانسي فستانًا طويلًا باللون الأحمر الداكن من توقيع دار Alexandre Vauthier ، وتميَّز التصميم بقماش المخمل الشتوي والأكمام الطويلة، وصُمّم بشكل ضيق وبقصة بسيطة في المنتصف. وأكملت نانسي اطلالتها بتسريحة الشعر المنسدل بطريقة بسيطة مع المكياج الناعم، وسرعان ما خطفت قلوب وإعجاب جمهورها بالصور التي نشرتها في حسابها الشخصي وحضور الحفلة.

إطلالة نانسي عجرم في موسم الرياض



ويُذكر أنّ نانسى عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي ضمن احتفالات العام الجديد في يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، في جزيرة المارية بأبو ظبي، وستكون بمشاركة النجم تامر حسني.

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